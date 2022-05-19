Новый пакет британской военной помощи противокорабельные ракеты и Украине будет включать дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося у него в четверг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд фунтов, премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег — корабль», а также беспилотные летательные аппараты», — сказано в документе.