Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова к восьми годам лишения свободы по обвинению в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебных полномочий.

Приговор был оглашен судебной коллегией под председательством Лейлы Аскеровой-Мамедовой, сообщает Qafqazinfo.

В ходе заседания адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный полностью возместил причиненный ущерб в размере 224 тыс. манатов, а также перечислил в государственный бюджет сумму, эквивалентную 50% ущерба, — 112 тыс. манатов. Представив подтверждающие документы, защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Однако государственный обвинитель Фуад Мусаев выступил против освобождения Самедова от уголовной ответственности и потребовал назначить ему девять лет лишения свободы. Прокурор подчеркнул, что возмещение ущерба не во всех случаях является безусловным основанием для прекращения уголовного преследования.

Самедов поддержал позицию своего адвоката и в последнем слове также попросил прекратить дело.

Суд пришел к выводу, что, несмотря на полное возмещение ущерба, тяжесть совершенного преступления и степень его общественной опасности не позволяют освободить обвиняемого от ответственности.

В результате Самедов был признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. При этом внесенные им в государственный бюджет 112 тыс. манатов подлежат возврату.

Напомним, ранее Самедов оказался в центре общественного внимания после выступления на мероприятии по случаю 9 Мая под флагом СССР и с георгиевской лентой на груди. Впоследствии он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана по обвинению в коррупции.