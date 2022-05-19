McDonald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, говорится в релизе компании.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — говорится в релизе.

Компания уточнила, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

Говор — владелец компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.