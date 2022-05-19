Национальный совет по телевидению и радиовещанию переоформил лицензию компании ООО «ТРО Русское Радио Украина». Отныне популярная радиостанция будет называться «Радио Байрактар», сообщает официальный сайт компании.

Также радиостанция сменила логотип. Под этим логотипом радиостанция уже разговаривает на сайте радиогруппы.

Отметим, что 27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от «Русского Радио Украина». Пресс-служба группы сообщала, что в компании «еще с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери», но сохранили название «Русское Радио Украина», поскольку «это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение».