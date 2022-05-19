Президент США Джо Байден поручил министерству обороны наладить экстренный завоз из-за рубежа дефицитных молочных смесей для детей и задействовал особый закон для наращивания их производства внутри страны, сообщает CNN.

Речь идет о действии закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act).

Байден также объявил о создании операции Fly Formula («Летучая формула»), в рамках которой федеральные ведомства, такие как Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство сельского хозяйства, просят использовать коммерческие самолеты Министерства обороны для импорта смеси из-за границы.

Администрация Байдена столкнулась с серьезной критикой из-за нехватки детского питания в стране, в связи с чем Байден лично подключился к решению проблемы.