Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном о поставках турецкой стороне американских истребителей F-16 продвигаются положительно.

«Мы обсудили двусторонние отношения, в том числе в оборонной сфере. Рассмотрели вопрос поставок Турции самолетов F-16. Переговоры продолжаются позитивно», — сказал Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит телеканал TRT.

Чавушоглу назвал позитивными состоявшиеся в среду переговоры по вопросам безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Переговоры с Блинкеном в рамках стратегического механизма безопасности прошли очень позитивно», — сообщил он турецким журналистам после встречи с американским коллегой, которая продолжалась 1 час 45 минут.

Чавушоглу отметил, что госсекретарь США «направит необходимые послания» относительно обеспокоенности Турции о членстве в НАТО Швеции и Финляндии.