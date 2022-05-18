Сейчас перед нами стоит вопрос восстановления наших территорий. Потому что все было разрушено и уничтожено.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Отметив, что международные эксперты называют Агдам, один из освобожденных городов, «Хиросимой Кавказа», глава государства подтвердил, что «мы привержены миру и хотим добиться его как можно скорее».

Отметив, что сотрудничество ЕС-Азербайджан, которое развивается очень успешно, было широко обсуждено с президентом Литвы, президент Азербайджана сказал: «Мы также обсудили перспективы заключения переговоров по новому соглашению, энергетику, транспортную безопасность и торговые отношения. Европейский союз является нашим основным торговым партнером. С учетом того, что мы начали экспорт природного газа в Европу и того, что цены на нефть и газ растут, в этом году наш товарооборот с Евросоюзом, безусловно, растет. Мы благодарны Литве за поддержку сближения Азербайджана и Европейского Союза. Азербайджан уже подписал заявления о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС. Это треть государств-членов организации. Это показывает, что Евросоюз так же заинтересован в сотрудничестве, как и мы».