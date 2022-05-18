Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции, написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen.

«Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию. С точки зрения Турции, борьба с такими людьми, которые изображают из себя просителей политического убежища для шведского народа, несмотря на то, что они были причастны к преступлениям против невинных людей в Турции, является непременным условием союза», — пишет Алтун в своей статье. Он выразил уверенность, что «шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете».

«Мы, безусловно, рады, что Швеции не угрожает такая террористическая угроза, но я хочу очень четко заявить, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт», — говорится в статье.