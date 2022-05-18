Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключили жену первого лидера страны Нурсултана Назарбаева Сару из состава Нацкомиссии по делам женщин. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ Токаева изменил состав Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана, которая была образована в 2006 году. Так, из ее состава вывели Сару Назарбаеву, уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову, скрипачку Айман Мусходжаеву и ряд других.

При этом новым председателем комиссии стала заместитель руководителя администрации президента Аида Балаева. Возглавлявшая орган Ляззат Рамазанова стала же ее заместителем.