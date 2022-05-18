19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем- 20-25° тепла, в Баку ночью -14-16° тепла, днем -22-24° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются временами грозовые дожди. Возможен град, ночью и утром туман, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.