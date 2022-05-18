Ситуация спокойная, мы на 100% идем по плану, освободим Украину. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», комментируя ход так называемой «спецоперации» России.

По его словам, «мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».

«НАТО их [бандеровцев] вооружает, их наёмники там. Нашему государству нелегко, но это хороший опыт. Мы докажем ещё раз, что Россию нельзя победить», — важно заявил он.

Кадыров также оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, руководитель Германии ведёт себя, «как шизофреник»: «Он ведёт себя, не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила».