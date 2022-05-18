18 мая после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

***

18 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Литвы Гитанаса Науседы.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В честь президента Литовской Республики на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев встретил Гитанаса Науседу.

Президент Гитанас Науседа приветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и президент Гитанас Науседа прошли перед почетным караулом.

Прозвучали государственные гимны Литовской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша перед президентом Ильхамом Алиевым и Гитанасом Науседой прошел почетный караул.

Азербайджанская делегация была представлена ​​президенту Литвы, а литовская – президенту Азербайджана.

Главы государств сделали официальные фотографии.