В Азербайджане утверждены новые критерии определения инвалидности.
Данное решение принял Кабинет Министров страны.
Действие «Критериев определения инвалидности» начнется с 1 июля 2022 года.
В Азербайджане утверждены новые критерии определения инвалидности.
Данное решение принял Кабинет Министров страны.
Действие «Критериев определения инвалидности» начнется с 1 июля 2022 года.
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