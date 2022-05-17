Госдума России собирается запретить обмен военных полка «Азов». Так, спикер Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.

Предложение внес депутат Анатолий Вассерман, сказав, что нужно отреагировать на заявление Киева о том, что военных из «Азовстали» обменяют на россиян.

На это Володин ответил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».

16 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше 260 человек, в том числе больше 50 раненых. Командование вооруженных сил Украины назвало это «операцией по спасению» и подчеркнуло, что вскоре военные с «Азовстали» будут обменяны. Минобороны РФ заявило, что военные сдались в плен.