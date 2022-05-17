Переговоры России и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса, утверждает замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут — ред.).», — сказал он журналистам.

Он также отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

Слова Руденко подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский», — сказал он.