На этой неделе в Украину будут направлены 42 следователя Международного уголовного суда. Об этом в интервью Le Monde сообщил главный прокурор МУС Карим Хан. По его словам, это самое крупное развертывание, которое когда-либо проводилось данным ведомством. Тридцать из них, включая криминалистов и аналитиков, были откомандированы правительством Нидерландов.

«Прежде всего, мы должны найти факты и установить истину. Мне все равно, будет ли правосудие вершить МУС или национальные власти. Главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и тогда судья сможет принять решение. И я очень рад работать с украинскими властями. У нас также есть соглашение о сотрудничестве с Совместной следственной группой [созданной при Евроюсте 25 марта], учрежденной Польшей, Литвой и Украиной. Мы сможем получить доступ к объединенным документам. С нашей стороны мы не собираемся делиться всеми нашими документами, потому что мы обязаны изучить действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с обеих сторон или нерегулярные армии», — рассказал он.

Прокурор полагает, что это запомнится как момент, когда международное право стало рассматриваться не как неудобство, а как защита общества и его ценностей, а также мира и безопасности.

«Такое партнерство показывает, что можно изменить динамику судебного сотрудничества — не только в Украине, но и везде. Национальные судебные органы обладают важным потенциалом и могут обеспечить более дешевое и эффективное судопроизводство. Вместо Гааги как основы международного уголовного правосудия мы можем создать общий фронт национальных следователей и прокуроров, национальных судов и МУС, сохранив при этом независимость каждого из этих институтов. Это изменение по сравнению с подходом, при котором из закона выбирается то, что вы считаете правильным, а остальное отвергается. Государства должны понять, что закон распространяется на всех, включая их самих, даже если это неудобно. В противном случае цена, которую придется заплатить, может быть катастрофической», — предостерег он.

Очень хорошее выступление. Жаль только, что МУС как-то не проявил внимания к жертвам среди мирного населения, которые понес Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года. Тогда, напомним, в результате ракетных ударов, приказы наносить которые, по его же признанию, отдавал лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, погибли мирные жители, женщины, старики и дети Гянджи, Барды, Тертера.

Правосудие должно быть объективным, беспристрастным и свободным от двойных стандартов. К сожалению, к событиям в Азербайджане, похожим на украинские, МУС почему-то до сих пор особого внимания не проявил. Интересно, почему? То есть, наряду с украинскими ужасами, миссии МУС следовало бы провести расследование военных преступлений и против Азербайджана.

Чем объясняется подобное упущение? Может быть, официальному Баку следовало бы напомнить МУС о таком расхождении в подходах? Этим могли бы заняться соответствующие правоохранительные органы Азербайджана. Но даст ли это результат?

Эти моменты по просьбе «Минвала» согласился прокомментировать директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили:

— Конечно, зверства, произошедшие в Украине, заслуживают особого внимания. Я думаю, что такие события не должны повторяться. Мы все думаем, что произошедшее в Ходжалы и другие кошмарные эпизоды Карабахской войны 90-х годов, и Второй войны 2020 года тоже должны попасть в центр внимания соответствующих международных структур. Без этого добиться всеобщего понимания того, что нет никакого оправдания уничтожению мирного гражданского населения, невозможно.

Если наказывать виновных в одном случае, а в другом говорить, что для этого преступления были какие-то причины, то в будущем это создаст для мирового сообщества гораздо больше проблем, чем сейчас. Вот поэтому-то я считаю, что как раз теперь, когда внимание мира заострено на этом, Азербайджан может воспользоваться моментом и сделать так, чтобы его соответствующие нарративы также предстали перед вниманием МУС.

Я думаю, что внимание именно к украинским событиям обусловлено прежде всего тем, что есть высокая интеграция украинских НПО, гражданского общества, политических институтов в различные международные и европейские структуры. Это послужило базой того, что у этих иностранных структур появляется намного больше информации о тех вещах, которые творятся на территории Украины, чем, скажем так, в других регионах. Вот этим и обусловлено то, что МУС сейчас оказывает особое внимание тамошним событиям.

И я думаю, что Азербайджан может, глядя на эти события, понимать, почему украинский кейс такой удачный, и двигаться в том же направлении. Для этого надо, чтобы наши правительственные структуры, НПО, политические партии, различные академические институты развивали тесные связи с международными структурами, с институтами стран Европы, и т.д. Это и может привести к тому, что информационное освещение трагических событий в Азербайджане в этих организациях выйдет на качественно новый уровень.

Пока что мы видим, что Армения в этом плане добивается определенных успехов, потому что у нее есть историческая фора – армянская диаспора и ее организации работают в этом плане давно и в разных странах. Азербайджан еще должен работать над налаживанием постоянной тесной работы между нашим гражданским обществом и международными структурами. Только так можно привлечь их внимание к волнующим нас вопросам. Потому что тогда они становятся активными в этом направлении, и начинают двигаться, предпринимать какие-то шаги. Но, повторю, первый сигнал им должны подавать watch dogs или «сторожевые собаки», как они называют НПО, работающие в соответствующих направлениях. Именно они должны доводить до международных организаций всю информацию о подобных трагедиях. Если они начнут работать в этих направлениях, мы можем надеяться, что весь мир обратит внимание на трагедии с мирными жителями, произошедшие в ходе Второй Карабахской войны.

Р.Оруджев