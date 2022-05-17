The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных пишет, что президент РФ Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что принимает оперативные и тактические решения «на уровне полковника или бригадного генерала».

По словам источников издания, президент России помогает руководить передвижением войск на Донбассе. Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно контактирует с начальником Генштаба ВСУ РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен:

«Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала… Никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, хотя подразумевалось, что оценка тесной личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных».