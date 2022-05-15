Руководство Грузии получит приглашение на саммит НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

Об этомзаявил журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане перед началом встречи министров иностранных дел Альянса в Берлине.

Джоане утверждает, что это решение принято как часть политики открытых дверей.

«НАТО всегда будет уважать право наций выбирать свой путь. Грузия – партнер с расширенными возможностями, с которым НАТО имеет длительное сотрудничество», — заявил он, отвечая на вопросы грузинской журналистки.

«Я могу сказать, что руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО», — добавил он.

Мирча Джоане не стал уточнять, касается ли это приглашение в адрес Украины.