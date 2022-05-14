Сегодня в карнавальном шоу в Ереване, впитавшем в себя «патриотизм» всех армян мира, как живых, так и «геноцидальных» столетней давности, объявлен перекур. Оппозиция, организовавшая аж с 1 мая шествия движения сопротивления, направленные на отставку армянского премьера Никола Пашиняна, решила сделать «привал», чтобы завтра с новыми силами броситься в бой за возрождение воинственного духа хаев.

Вообще, хаи и воинственность – это нонсенс, и потому сегодняшнюю мышиную возню реваншистов в Армении смело можно охарактеризовать мудрым изречением Конфуция, согласно которому «черную кошку в темной комнате искать не следует». Особенно, если ее там нет.

Однако «боевые» армяне не теряют надежды и пытаются доказать самому себе, но прежде всего Конфуцию, что «несуществующую кошку можно найти». Мало того, они уже ее нашли в виде «великой Армении», «армянского Карабаха», «армянской Джавахетии» и тому подобное.

Нынешние армянские реваншисты, выступая с пафосными заявлениями типа «не отдадим Карабах» и «геноцид вечен», возвращают свой же народ в прошлое, тем самым закрывая врата в будущее.

Сегодня Армении выпал реальный шанс выбраться из бездны, в которую она была погружена на протяжении десятков лет. И, как бы это парадоксально ни звучало, но именно поражение в 44-дневной войне может темную сторону перевернуть в новейшей истории Армении на светлую.

Однако, такой расклад не совпадает с истинными желаниями реваншистов, направляемым «карабахским кланом», которые продолжают прикрываться ложными псевдопатриотическими лозунгами во имя «светлого будущего» Армении.

Впрочем, пропахшие нафталином девизы революционного периода 1917 года в России нынешние армяне не воспринимают с особым воодушевлением. Как бы ни старались реваншисты, но особой силой они не обладают. И здесь классический пример брожения среди масс. Оппозиция не имеет фундамента не из-за того, что власть сильна, а лишь потому, что первой нечего предложить, да и доверия, дискредитировавшего себя «карабахскому клану», почти никакого.

Тем не менее, оппозиционный стан в своих мечтаниях уже взял власть в руки, и, согласно русской поговорке, стал делить шкуру неубитого медведя. Если уж спроецировать пословицу на армянские реалии, «стали брить бороду несвергнутого премьера».

Так, один из координаторов движения «Сопротивление», вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян рассказал, каким будет новое правительство, которое должно быть сформировано после «отстранения действующих властей».

«Новое правительство Армении будет формироваться не только по партийным квотам, в него войдут также представители тех политических сил, которые находятся с нами на этой площади, и не только они», — заявил он.

Сагателян отметил, что оппозиция придает большое значение опытным кадрам. В настоящее время движение «Сопротивление» рассматривает несколько кандидатур, однако консультации ни с ними, ни в самом движении на этот счет не проводились.

Согласитесь, что оппозиция нацелилась на далеко идущие цели, и, наверняка, Пашинян уже по дороге в Буэнос-Айрэс или Куала-Лумпур. Тем более, что, по словам Сагателяна, реваншисты собираются внести изменения в тактику дальнейшей «борьбы».

«В результате мы добьемся, чтобы город был парализован. У нас достаточно потенциала», — сказал Сагателян.

По его словам, уже сформировалось общественное требование отставки властей, оппозиции осталось только мобилизовать силы.

А вот насчет фразы «осталось мобилизовать силы», так и вспоминаются слова Штирлица: «Вот с этого и надо было начинать». Только, как вы сами понимаете, контекст другой.

О какой мобилизации силы говорит Сагателян, если за две недели пресловутого шествия оппозиции они не смогли набрать даже сотой доли сторонников, которые были за спиной Пашиняна в 2018 году? Да, после поражения в 44-дневной войны позиции Пашиняна пошатнулись, однако, сегодня, вроде бы, он пытается нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Ибо понимает, вариантов, как говорят, хаи – петкаче.

В любом случае, какую-бы тактику ни придумали реваншисты, как бы ни парализовали Ереван, пострадают лишь армяне.

Однако Сагателян, по понятным лишь ему одному причинам (это уже после того, как произойдет смена власти) считает, что новое гипотетическое правительство «может диктовать условия» Азербайджану и Турции.

И в то же время вице-спикер парламента, как бы подготавливая своих соплеменников к тому, что «Армения – победитель, но нужно подождать», на брифинге заявил журналистам: «Борьба против властей все еще продолжается, а волшебной палочки, взмахом которой будут решены все проблемы, никто и не обещал». То есть, обещанного три года ждут, а в армянских реалиях неизвестно еще сколько.

Кроме того, реваншисты пытаются ввести в заблуждение определенную прослойку армянской общественности, утверждая, что, якобы, движение пресекло попытку армянского правительства по снижению планки в вопросе статуса «арцаха». И снова ложь вперемешку с популизмом.

Пара тысяч недовольных маргиналов в Армении никак не могут повлиять на предложения Баку, которые были приняты Ереваном в Брюсселе.

И последнее. Сегодня оппозиционеры в историческом плане отсылают своих соплеменников к 88-году прошлого века – началу армянскому сепаратистскому движению в Азербайджане. А мы предпочитаем вести отсчет до 44-дневной войны и после. И армянским утопистам пора бы вести летоисчисление с 9 ноября 2020 года…

Сергей Иванов, автор Minval.az