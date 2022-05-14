Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с финским лидером Саули Ниинистё заявил, что переговоры с Украиной «фактически приостановлены».
«Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге», — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с финским лидером Саули Ниинистё заявил, что переговоры с Украиной «фактически приостановлены».
«Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге», — заявил Путин.
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