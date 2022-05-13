Временная поверенная в делах Франции в Анкаре Матильда Граммонт была вызвана в пятницу в МИД Турции в связи с провокацией у турецкого генконсульства в Париже.

Как сообщили источники в Анкаре, в связи с отсутствием в столице посла Франции Эрве Магро, во внешнеполитическое ведомство была приглашена временная поверенная Граммонт.

До сведения дипломата доведено недовольство в связи с провокацией, совершенной во французской столице в ночь на 12 мая, когда четверо неизвестных бросили взрывчатые вещества в здание генерального консульства Турции.

В МИД Турции привлекли внимание к фактическому повторению провокаций, имевших место в Париже в апреле и мае 2021 года, что «стало следствием отсутствия эффективных шагов противодействия со стороны французских инстанций».

Турция ожидает от Франции конкретных, эффективных и оперативных шагов в вопросе выявления и привлечения к ответственности лиц, включенных в список террористических организаций Евросоюза. Анкара ждет также возмещения ущерба зданию дипмиссии Турции в соответствии с международными обязательствами, следует из сообщения ведомства.

Власти Франции должны усилить меры по защите дипломатических представительств Турции, подчеркнули в Анкаре.