Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит всю ситуацию с безопасностью, поскольку альянс является врагом России. Об этом заявил в пятницу журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«НАТО является недружественным для России альянсом. Мягко говоря, если они [Швеция и Финляндия] станут частью недружественного союза, то изменит всю ситуацию, — сказал он. — Теперь они, вероятно, выбрали присоединение к союзу, который является врагом России. Вы можете сами сделать вывод».