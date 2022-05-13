На площади Франции в Ереване начался митинг Движения сопротивления.

Ранее представители Движения сопротивления 13 мая организовали автопробеги в разных частях Еревана. Кроме того, члены инициативы «Голос молодежи» провели информационную кампанию в ереванских вузах, пишет News.am.

1 of 4 - +

***

Представители движения «Сопротивление» решили разблокировать здание, в котором расположено несколько министерств. Об этом заявил один из лидеров движения Ишхан Сагателян.

«Мы открываем все выходы из здания и направимся шествием к площади Франции, где в 20։00 запланирован митинг. Вы можете присоединиться к нам и никто не осмелиться уволить вас», — обратился Сагателян к сотрудникам министерств.

***

Оппозиция Армении продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В частности, участники движения «Сопротивление» в Ереване заблокировали одно из правительственных зданий, пишет «Спутник».

Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что входить в здание не нужно, необходимо только перекрыть все входы.