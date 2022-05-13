Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что украинские военные нацелены на освобождение всех территорий Украины, временно оккупированных Россией. Об этом Залужный сообщил 13 мая на своей странице в Facebook.

«Милли спросил меня, что для нас означает победа. Это действительно важный вопрос. Для меня победа – это уничтожение врага, находящегося на нашей земле, и освобождение всех захваченных им территорий», – подчеркнул Залужный.

По его словам, оперативная обстановка на фронте остается сложной.

«Я также акцентировал внимание на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет типа Х-22 по указанным объектам», – отметил Залужный.