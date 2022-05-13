Близкий соратник Путина со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга, на протяжении двух десятилетий занимавший ключевые посты в Кремле и правительстве и выполнявший наиболее важные задания президента, попал в опалу после начала вторжения России в Украину. Козак был сторонником переговорного урегулирования. Путин выбрал войну, и их позиции в отношении Украины разошлись. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Ниже Minval.az публикует материал издания без изменений и сокращений:

Пожилая женщина в сиреневом халате с ярко-желтыми подсолнухами и косынке плачет, сидя в кресле. Она записала видеообращение из украинского села Бандурово, в котором обращается к некоему Мите и просит остановить войну. В 1960-е годы она была учительницей в классе, где учился Митя.

«Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она надо? На колени бы перед всей Украиной встала — и просила бы прощения, что что-то я не добавила тебе в воспитании, что-то упустила… Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты в противоположном лагере — другом, чем тот, где твои одноклассники, наши люди и я тоже!» — со слезами произносит она на украинском языке.

Сегодня Митя — Дмитрий Николаевич Козак, высокопоставленный кремлевский чиновник, с 2020 года представлявший Россию на переговорном процессе по Донбассу. Он родился и вырос в Украине.

Женщина, произносящая слова, обращенные к Козаку, — его школьная классная руководительница Наталья Гавриловна.

Опала

Дмитрий Козак очень близок к Путину. Президент поручал ему много важных дел.

Последние несколько лет Козак работал заместителем главы администрации президента России. На этой должности он был ключевым куратором украинского направления, главной целью Кремля в котором было путем переговоров реинтегрировать два подконтрольных пророссийским сепаратистам образования, самопровозглашенных на территории Донецкой и Луганской областей, обратно в состав Украины. И сделать это на условиях Владимира Путина.

Кремлю так и не удалось за восемь лет добиться поставленных целей. И это несмотря на то, что после признания Совбезом ООН вторых минских соглашений, заключение которых в 2015 году Путин считал своей личной безоговорочной победой, достижение успеха ему казалось неизбежным и лишь вопросом времени.

После начала вторжения российской армии в Украину 24 февраля Козак решением президента был де-факто отстранен от украинского направления работы и исключен из информационной повестки, рассказали источники Русской службы Би-би-си. Они объясняют это недовольством президента, который окончательно потерял терпение, разочаровался в дипломатическом урегулировании, сделал ставку на военный, силовой путь.

Об опале Козака Би-би-си рассказали два высокопоставленных чиновника, лично знакомых с ним. Они попросили сохранить их анонимность из-за опасений за свою безопасность и дальнейшую карьеру.

«Козак как бюрократ выступал за продолжение работы в «нормандском формате», переговоров по выполнению Минских соглашений. Он считал, что нужно еще время — и получится достичь какого-то успеха. Но Папа (так многие российские чиновники часто называют Владимира Путина) к этому моменту находился уже в другой модальности. Действительно возникло что-то наподобие опалы. На Совбезе его (Козака) достаточно грубо обрывали (Владимир Путин)», — сказал собеседник.

Несмотря на то, что «нормандский формат» и «минский процесс» после начала войны полностью обнулились, именно Козак — тот человек, кто по должности был логичным выбором в качестве представителя на переговорах об условиях окончания войны, говорит второй собеседник, имея в виду и неожиданное появление Владимира Мединского во главе российской делегации.

«Исчезновение Козака из повестки по Украине — очень странная история. Если не опала, то что это? На минуточку, человек — замруководителя администрации президента, в подчинении у которого аж два профильных управления», — отмечает источник.

Последнее упоминание Дмитрия Козака в контексте Донбасса и Украины относится к 21 февраля, дню, когда состоялось экстренное заседание Совбеза, на котором все участники высказались в поддержку признания независимости «ДНР» и «ЛНР».

В январе и феврале СМИ много писали о переговорах по выполнению Минских соглашений, в которых участвовал чиновник. Однако после начала вторжения России в Украину было лишь несколько сообщений СМИ с его упоминанием. Причем ни одного в контексте Донбасса.

Теперь работу Козака делает Кириенко

В услугах Козака по направлению работы с оккупированными украинскими территориями в Кремле на данный момент больше не нуждаются.

«Теперь политику там курирует Сергей Владиленович (Кириенко). Вы же видели, он уже туда ездит, совещания проводит», — сказал еще один источник, близкий к Кремлю.

Получить комментарий Дмитрия Козака либо его представителя Русской службе Би-би-си не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу о комментарии не ответил.

Один из сотрудников Кремля заявил Би-би-си, что это «минский формат» утратил свою актуальность после 24 февраля, а не Козак снизил свою активность в работе. Он также прокомментировал информацию об «опале».

«Переговоры, за которые отвечал Козак, завершились. Точка. Как можно в XXI веке комментировать слово «опала»? Мы не при царизме живем», — сказал он.

Официально в Кремле переход работы по донбасскому направлению к Кириенко до сих пор не подтвердили.

Однако в конце апреля издание РБК писало, что фактически эти изменения уже произошли.

За минувшие недели Кириенко вместе с подчиненными как минимум дважды приезжал в Донбасс и Мариуполь с заданием обеспечить празднование 9 мая и определиться с референдумами по присоединению этих территорий к России.

Он же начал заниматься координацией хозяйственного восстановления захваченных территорий.

Что сейчас делает Козак

Сейчас набор полномочий Козака в Кремле сильно урезан, знает собеседник Би-би-си. Из тех направлений, что ему формально поручены, изъята не только Украина. Еще один важнейший блок — Приднестровье — де-факто тоже у него забрали и передали силовикам.

«Приднестровьем сейчас занимаются совсем другие люди, не имеющие к гражданским никакого отношения. Там сейчас не до вопросов политического урегулирования», — говорит источник Би-би-си.

Ситуация в этом непризнанном регионе также серьезно обострилась после 24 февраля. Две недели назад неизвестные обстреляли из гранатомета офис местной спецслужбы МГБ и повредили пару больших антенн-ретрансляторов.

Россия привычно обвинила в этих действиях Запад. Западная разведка, напротив, утверждает, что обострение там выгодно Кремлю, а одна из военных целей Путина — попытка пробить коридор из Донбасса в Приднестровье. Об этом говорил и генерал Миннекаев, замкомандующего войсками Центрального военного округа.

Формально Козаку до сих пор подчиняются два кремлевских подразделения — управление по приграничному сотрудничеству и управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (фокусирует работу на странах СНГ). Предыдущий куратор подконтрольных Москве сепаратистских территорий Донбасса Владислав Сурков ведал лишь одним из двух управлений. После прихода Козака его функционал стал вдвое больше, чем у предшественника.

Подчиненные ему управления играют ключевую роль в формировании позиции и политики Москвы в отношении бывших советских республик. Помимо Украины, не подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также Абхазии и Южной Осетии, они ведут работу по Молдове и Приднестровью.

В итоге с 24 февраля у замглавы администрации — «внутренняя ссылка», на большую часть мероприятий его звать просто перестали, уточняет источник Би-би-си, знакомый с чиновником. Ему оставили в основном кабинетную работу и несколько проектов. В частности, он «вёл» выборы в Южной Осетии и продолжает заниматься Абхазией.

«Дмитрий Николаевич просто ходит на работу. Так же было и у Суркова, когда его перестали приглашать на совещания и вообще куда-либо. Лишь одно управление там что-то вяло делает по Южной Осетии и Абхазии», — утверждает источник.

Козак-украинец, исполнитель ключевых поручений Путина

Дмитрий Козак родился в Кировоградской области Украины. И его там знают и до сих пор помнят. В 2021 году Украинская служба Би-би-си при подготовке репортажа из этих мест смогла найти школьную учительницу Козака и его дальних родственников, которые до сих пор проживают в селе Бандурово.

После окончания школы и службы в спецназе ГРУ он переехал в Ленинград и поступил на юрфак в ЛГУ. А после его окончания транзитом через прокуратуру он устроился на работу в горсовет Ленинграда. С тех пор его карьера шла в гору и всегда была неразрывно связана с Путиным.

За эти годы у Козака сложился образ брутального мужика, которому можно поручить решать любой вопрос, и он с ним «разберется».

Ему приписывают несколько ключевых достижений в новейшей истории России. Во время первого срока Владимира Путина Козак помог президенту отобрать власть у тогда более независимых и влиятельных губернаторов, помогая таким образом выстроить авторитарную вертикаль в России.

В те же годы он был близок к решению вопроса Приднестровья. Разработанный им план предусматривал превращение Молдовы в «ассиметричную федерацию», в которой Приднестровье и Гагаузия получали бы особый статус с возможностью блокировать законы и решения Кишинева, если они считают их для себя невыгодными.

Подписание того документа, скорее всего, остановило бы путь Молдовы к евроинтеграции, но молдавский президент Владимир Воронин в последний момент отказался от подписания «плана Козака».

Похожий механизм с «особым статусом» Донбасса Владимир Путин в 2014 и 2015 годах закладывал и в «Минские соглашения».

Козак занимается вопросами Украины с 2014 года. Ему поручали интегрировать Крым в Россию и заниматься экономическими взаимоотношениями России и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

На нынешнюю должность чиновник получил назначение в начале 2020 года после отставки Владислава Суркова. Путин вновь доверил ему направление, которое с середины 2000-х приобрело одно из ключевых значений всего его многолетнего президентства.

В отличие от Суркова, подход Козака допускал уступки, компромиссы и даже определенный политический риск, писала газета «Ведомости». Он готов был вести переговоры и дальше, но 21 февраля Путин на ставшем знаменитым заседании Совбеза в Кремле предложил ему доложить свою оценку переговорного процесса.

И Козак, забегая вперед повестки, перед самым началом войны пытался сразу определиться с дальнейшей судьбой Донбасса.

«Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема», — сказал Козак, хотя тогда речь об этом еще не шла. Путин остановил его и предложил обсудить это потом.

Козак тогда выглядел единственным человеком с какой-то своей независимой позицией. Но вряд ли это успокоит его школьную учительницу Наталью Гавриловну.