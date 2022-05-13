Российская «специальная военная операция» продвигается не так быстро, как некоторым бы хотелось, но она «идет по графику». Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, его слова приводит ТАСС.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком. Она не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России, она продолжается с определенной скоростью с учетом различных аспектов ситуации в Украине», — заявил постпред.

«Если бы российские войска взяли за образец США и другие западные страны, мы прошлись бы паровым катком по Украине несколько раз. <…> Но таких намерений никогда не было», — говорит Чижов.