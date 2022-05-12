12 мая в культурной столице Азербайджана Шуше стартовал V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии фестиваля.
12 мая в культурной столице Азербайджана Шуше стартовал V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии фестиваля.
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