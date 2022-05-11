В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского РУП, были задержаны 12 человек, занимавшихся продажей наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Четверо задержанных занимались сбытом наркотических средств на территории Хатаинского района, а остальные восемь выполняли функцию наркокурьеров.

У задержанных была обнаружена крупная партия героина, марихуаны, опиума и метамфетамина. Задержанные сбывали наркотики на территории Хатаинского и других районов.

По фактам в Следственном отделе управления заведено уголовное дело.

На территории Хатаинского района продолжаются оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.