12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня дожди прекратятся, будет в основном без осадков. Северо-западный ветер днем ослабнет.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 10-13° тепла, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 10-12° тепла, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможен град, в высокогорьях снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.