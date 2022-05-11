Информация, появившаяся в ряде мессенджеров о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не соответствует действительности, сообщает РИА «Новости».

«Распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в „нерешенных разногласиях Казахстана и России“. Это неправда», — говорится в сообщении на сайте stopfake.kz, который был создан при поддержке Министерства информации и общественного развития республики.

Опровергли подобные слухи и в казахстанском МИД страны.