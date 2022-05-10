Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 10 мая с государственным визитом в Анкару. Это первая его поездка в Турцию в должности главы государства — он занял ее в 2019 году после отставки своего предшественника Нурсултана Назарбаева, при котором между Казахстаном и Турцией сложились дружественные отношения.

Токаева в аэропорту турецкой столицы встретили вице-президент Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин.

В ходе двухдневного визита ожидаются переговоры Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, участие в бизнес-форуме и несколько встреч с предпринимателями Турции. Токаев и Эрдоган встречались ранее в рамках мероприятий международных организаций, в которые входят Казахстан и Турция, но переговоров в узком составе не было.