Министерство финансов США внесло в свои санкционные списки еще 33 физических лица и 22 компании из России, а также целый ряд судов под флагом РФ. Соответствующее уведомление было размещено в воскресенье на сайте американского ведомства.

В списке значатся в том числе Московский индустриальный банк и его дочерние структуры. Также под рестрикции попали в том числе судоходные компании «Северное морское пароходство» и «Трансморфлот» и принадлежащие им суда.

Часть внесенных в список физических лиц, согласно документам, попала туда за связь с находящимся под американскими санкциями «Сбербанком».