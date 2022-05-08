Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о намерении вновь претендовать на пост главы государства в паре с экс-губернатором Сан-Паулу Жералду Алкмином в качестве кандидата на должность вице-президента, сообщает газета Folho de S.Paolo.

Объявляя о своем намерении участвовать в президентских выборах, Лула да Силва раскритиковал действующего президента Жаира Болсонару за экономическую политику, реакцию на пандемию коронавируса, а также обвинил его в авторитаризме, нападках на демократию, суверенитет и институты.

«Серьезный момент, который переживает страна, один из самых серьезных в нашей истории, заставляет нас преодолеть возможные разногласия. Мы хотим объединить демократов любого происхождения и толка <…>, чтобы противостоять тоталитарной угрозе и победить ее», — заявил он.

Лула да Силва возложил на Болсонару ответственность за рост цен на топливо, инфляцию, нищету и безработицу. Он обещает в случае избрания сочетать «экономический рост с социальной интеграцией» и восстановить ведущую роль Бразилии на международной арене, сделав упор на региональном укреплении в Латинской Америке и внутренней стабильности для привлечения инвестиций.

76-летний Лула да Силва в 2003-2013 годах на протяжении двух сроков занимал пост президента Бразилии.

В 2017 году экс-президент был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. Он провел в тюрьме полтора года, затем Верховный суд Бразилии признал заключение незаконным, поскольку не были исчерпаны все апелляции. В 2021 году с него были сняты все обвинения.