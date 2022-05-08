В Азербайджане прошла акция памяти шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель от оккупации. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На панихиде в память шехидов Великой Отечественной войны Илькина Сулейманова, Асифа Абишова, Асима Джафарли, Эльяза Гараева и Мурада Мусаева присутствовали члены семей, родственники, соратники, представители Министерства обороны и общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, наших шехидов, павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, затем прозвучал национальный гимн.