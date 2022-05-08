Warner Bros. опубликовала в YouTube фрагмент из будущего байопика «Элвис» База Лурмана («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») о жизни и творчестве легенды рок-н-ролла. Главные роли исполнят Остин Батлер, Том Хэнкс и Оливия Деджонг.

Сюжет фильма расскажет о восхождении Элвиса Пресли к славе на фоне грандиозных культурных перемен в США. История затронет его взаимоотношения с загадочным менеджером, полковником Томом Паркером, сыгравшим важную роль в карьере, а также его единственной женой Присциллой.

На видео главный герой волнуется перед выходом на сцену, однако буквально с первых нот ему удается завоевать сердца зрителей, в особенности женщин. Тогда же он впервые с гитарой в руках продемонстрирует коронные движения бедрами, которые впоследствии будут повторять миллионы поклонников рок-н-ролла. Во время концерта за Элвисом будет восхищенно наблюдать Том Паркер.