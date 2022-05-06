Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригласил известную американскую актрису, посла доброй воли ООН Анджелину Джоли вновь посетить Украину. Приглашение он озвучил в ходе беседы со звездой, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Руководитель офиса президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Ермак обсудил с Джоли ситуацию в Украине, в частности, помощь украинским детям. Актриса отметила, что она глубоко предана своему делу и сделает всё возможное, чтобы оказать им необходимую помощь.