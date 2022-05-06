Президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии Варшавы к Украине, утверждает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, об этом говорит последнее заявление польского лидера, в котором он выступил за отсутствие границ между Польшей и Украиной.

«Поляки провозгласили раздел Украины <…> Повод для этого высказывания он (Дуда) выбрал более чем подходящий — День национальной Конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты. Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

С точки зрения Медведева, «жителям Украины не стоит обольщаться, поскольку речь идет о фактической аннексии украинских территорий со стороны Польши». По мнению Медведева, в Варшаве желают вернуть «исторические земли», прикрываясь антироссийской риторикой.

«Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?» — резюмировал зампред Совбеза.