Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на человека из близкого окружения Зеленского сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины «дожать» российского лидера Владимира Путина и не подписывать с ним единого соглашения, включающего пункт о гарантиях безопасности для украинского государства, так как президент РФ «все равно всех кинет».

В материале говорилось, что после того, как украинская и российская делегация по итогам переговоров в Стамбуле примерно согласовали проект будущего мирного договора между странами, Джонсон 9 апреля неожиданно прилетел в Киев.