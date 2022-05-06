Сегодня информационная политика считается одним из важнейших направлений. Не зря говорят: кто владеет информацией — тот владеет всем. Тем более вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое «информационная война» и в чем ее важность. Вопрос в том, что сегодня эта самая информационная политика государства включает в себя не только и не столько составление пресс-релизов, но и ту сферу, которая уже смыкается с дипломатией и внешней политикой.

В Азербайджане тоже есть целые структуры, которым вменено в обязанность заниматься информационной политикой. В том числе Министерство цифрового развития и транспорта. Именно это ведомство отвечает за Интернет, блокировки, доступ и т.д.

Нет, разговор не о стоимости мобильного интернета и не о его скорости. Напомним: вскоре после российского вторжения в Украину «Роскомнадзор», точнее, «Роскомпозор» заблокировал для российских пользователей доступ к наиболее профессиональным и авторитетным азербайджанским русскоязычным сайтам, включая и Minval.az. Такая «трансграничная цензура» и уверенность российских ведомств, что они могут диктовать азербайджанским журналистам, как им освещать войну в Украине. Такие действия российских властей вызвали понятное возмущение азербайджанской общественности, и прежде всего журналистского корпуса. Десятка два статей, возмущённые посты в соцсетях — это далеко не все «составляющие» реакции на возмутительный шаг властей РФ.

Но с самого начала азербайджанские журналисты и их, то есть наша, аудитория ждали и ответных шагов от Баку, в том числе, а вернее, прежде всего закрытия «дочек» наиболее одиозных структур роспропаганды. В первую очередь речь шла о «Спутнике-Азербайджан».

В конце концов, блокировка для российской аудитории СМИ Азербайджана произошла на основе решений госструктур, и отвечать на это тоже требовалось на уровне государства. Но никакой реакции не последовало. Ни по горячим следам «цензуры по-российски», ни теперь, когда «Роскомнадзор» еще больше расширил список «блокировок». «Спутник-Азербайджан» продолжает действовать.

А вот в чьих интересах — вопрос по меньшей мере интересный.

Принято считать, что «информационная война» ведётся в основном за умы и сердца внешней аудитории. Но на самом деле куда более важное ее направление — это аудитория внутренняя. Достаточно вспомнить, как старательно Армения пыталась раскачать ситуацию внутри Азербайджана синхронно с провокациями на линии фронта. А теперь уже есть и другой пример made in Armenia.

Изрядную пищу для размышлений дают здесь нынешние протесты в Ереване. Их всячески поддерживает и раздувает ереванский «Спутник», действуя по сути дела против властей той страны, где работает. Точно так же, напомним, вёл себя турецкий «Спутник» (есть и такой) во время протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году. То есть по крайней мере дважды выступал в роли инструмента дестабилизации. Во многих странах Европы не без оснований обвиняли редакции, входящие в медиаимперию Марго Симоньян, в открытых провокациях.

Наконец, можно вспомнить, как уже наш местный «Спутник» 18 марта 2022 года, в разгар украинской войны, где российские танки шли под флагами СССР, вдруг решил отметить годовщину общесоюзного референдума и попытался представить дело так, будто бы население Азербайджана проголосовало за сохранение СССР.

А вот это уже серьезно. По сути дела, «Спутник» представляет собой «бомбу с дистанционным управлением» в азербайджанском информационном пространстве, и ее «пульт управления» находится в руках тех персон и тех сил, которые никак не получится считать союзниками нашей страны. Необходимость «обезвредить» эту «бомбу» и заблокировать провокационный «Спутник» очевидна.

Но как долго эту «очевидность» будут игнорировать в Министерстве цифрового развития и транспорта?

Отдел политики Minval.az