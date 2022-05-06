В Азербайджане арестован председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК), продавший отдельным лицам одну и ту же квартиру.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в связи с незаконными действиями должностных лиц ЖСК Star-M возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

В ходе разбирательств появились обоснованные подозрения в том, что Магеррам Магеррамов, являющийся учредителем и председателем ЖСК Star-M, а также фактическим руководителем ЖСК ŞANS, составив фиктивные договоры и финансовые справки, продал 17 квартир 36 физическим лицам, а также семь нежилых помещений, продажа которых запрещена законодательством, 14 физическим лицам, в результате чего в целом заполучил денежные средства в размере 3 млн 166 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Магерраму Магеррамову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.