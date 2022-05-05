Италия продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек.

Об этом заявил в четверг министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента.

«На основании закона и развития ситуации «на земле» Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек»», — приводит его слова агентство АНСА.