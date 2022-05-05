Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию внутренней ситуации в Армении.

По его словам, митинги оппозиции в Ереване — это полностью внутреннее дело Армении.

«Армения наш большой друг, мы заинтересованы чтобы там как можно скорее этот период закончился и наступил период стабильности, который позволит поэтапно двигаться в сторону реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху», — добавил представитель Кремля.

Антиправительственные протестные акции проводятся в Ереване каждый день с 17 апреля. Они начались после выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.