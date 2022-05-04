Заболеваемость COVID-19 в мире за прошедшую неделю снизилась на 17%, а смертность в результате заражения им — на 3%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако при этом в период с 25 апреля по 1 мая заболеваемость коронавирусом увеличилась в регионе Африки — на 31%, и Америки — на 13%. В остальных регионах наблюдалось падение количества случаев заражения.

Всего за неделю по всему миру выявили более 3,8 млн случаев заболевания COVID-19.

Число смертей от коронавируса увеличилось в регионе Юго-Восточной Азии на 69%, в основном из-за более позднего поступления данных по Индии. В остальных регионах наблюдалось падение смертности.

В целом за неделю зафиксировали более 15 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

В документе отмечается, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия тестирования на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.

За весь период пандемии в мире выявили более 500 млн случаев заражения коронавирусом и более 6 млн смертей от последствий заболевания.