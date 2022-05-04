Государственный секретарь Ерлан Карин сообщил, что в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента, передает BaigeNews.kz.

«Сегодня Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. Это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан», — написал госсекретарь в своем Telegram-канале.

Как отмечает Карин, по предложению некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента.

«По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции. По всем пунктам поправок Конституционным советом дано заключение о соответствии их Конституции. Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества», — добавил он.