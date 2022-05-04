В ходе расследования AP воссоздало хронологию событий, которые произошли в театре в тот день. Данные основываются на рассказах 23 выживших, спасателей и людей, хорошо знакомых с ситуацией. AP также использовала два набора планов этажей театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после этого дня, а также отзывы экспертов, которые проверили методологию.

Отмечается, что удар оказался более страшным, чем предполагалось ранее. В результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания. Это почти в два раза больше, чем указано до сих пор, и многие выжившие называют еще большее количество погибших.

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном вышли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть были разрушены.

Расследование AP также опровергает утверждения России о том, что театр был разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате атаки российской авиации, направленной точно по гражданской цели, которая, как всем было известно, была самым большим бомбоубежищем города, в котором находились дети.