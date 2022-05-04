Армения жестоко эксплуатировала месторождения золота и других драгоценных металлов в Зангилане и других районах. Зверски эксплуатировала месторождение золота Веджнели в Зангилане.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного спецпредставителя президента по Зангиланскому району.

По его словам, жесткая эксплуатация превратила район в зону экологической катастрофы, а незаконно добытое там золото вывозилось и продавалось за границу.

«Сейчас мы дали старт всем юридическим процедурам. Я проинформировал об этом азербайджанскую общественность. Ни одно преступление не останется без ответа. Во-первых, мы подсчитываем весь ущерб, идет процесс паспортизации всех наших городов и сел. Проводится видео-и фотосъемка каждого здания или оставшихся разрушенных частей. Это доказательство, и мы полны решимости обратиться и в международные суды, идет подготовительная работа. Также им дорого обойдется незаконная эксплуатация месторождения золота Веджнели иностранными гражданами, в том числе и армянского происхождения. Мы знаем имена этих людей. Мы разоблачим их на глазах у всего мира, и они выплатят нам компенсацию. Они обязательно возместят ущерб», – цитирует президента АПА.