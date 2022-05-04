Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом живом комплексе в Сабунчинском районе Баку, в открытии которого 2 мая приняли участие Президент Ильхама Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения АР.

Во время предоставления квартир было подчеркнуто, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся грандиозной Победой, по указанию Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева реализуется обширная программа социальной поддержки семей шехидов и участников войны.

Если в 2018 году Минтруда выделило семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир/частных домов, в 2019-м — на 50% больше, то есть 934, в 2020-м — на 70% больше, то есть 1 572 квартиры/частных дома, то в 2021 году эта программа была расширена в пять раз по сравнению с тремя предыдущими годами, и в прошлом году успешно была выполнена программа по предоставлению 3 000 квартир и частных домов.

Семьи шехидов и инвалиды войны, получившие жилье, подчеркнули, что всегда чувствуют поддержку. Они выразили удовлетворение оказанным вниманием и заботой, высказали благодарность главе государства за улучшение социально-бытовых условий, обеспечение новыми квартирами.

Напомним, что новый жилой комплекс состоит из 12 девятиэтажных зданий, в которых 576 квартир. Всего в комплексе 36 — одно-, 144 — двух-, 360 — трех- и 36 четырехкомнатных квартир.

На территории комплекса построен детский сад на 100 мест, административное здание, созданы условия для эффективной организации досуга жителей и их детей, комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой.