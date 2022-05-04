Сегодня Minval.az представляет читателям интервью с одним из самых интересных и любимых писателей страны Натигом Расулзаде. В списке его заслуг множество званий — кинодраматург, заслуженный деятель искусств, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, кавалер ордена «Шохрат», вице-президента ПЕН-клуба Азербайджана. А сейчас прибавилась еще одно, пожалуй, самое важное звание – народный писатель Азербайджана.

С момента нашей последней встречи очень многое изменилось, и не только в стране, но и в мире, но так или иначе сегодня мы с Натиком Расулзаде встретились в том же самом конференц-зале Союза писателей Азербайджана, как и в 2014 году. И снова пьем ароматный чай, из открытых дверей в комнате гуляет легкий бриз, пахнущий морем, и колышет портьеру, а с улицы доносится людской гомон. И меня не покидает ощущение, что интервью, состоявшееся 8 лет назад, продолжается до сих пор. Но только мы с ним еще больше повзрослели, да и темы у нас сегодня отнюдь не легкие.

— Войну между Россией и Украиной обсуждают все – начиная от политиков и заканчивая домохозяйками. Если говорить с точки зрения стороннего наблюдателя, то ясно осознаешь: общество раскололось на две части, «золотой середины» сегодня не существует. И эта непримиримость просто поражает. Ведь когда-нибудь война закончится – дай Бог, чтобы поскорее. Но как мы будем смотреть в глаза друг другу?

— Скажу больше: в таких ситуациях никто не думает, как мы будем смотреть в глаза друг другу через год, два или три. Я всегда говорил и повторяю: главное в любой войне как можно скорее поставить точку, тем более, в такой кровопролитной войне, как та, что происходит сегодня между Россией и Украиной. Эта война затягивается, и она сродни веревке на шее у сотен тысяч ни в чем не повинных граждан. Ну, что сказать еще? Россия сейчас выглядит, мягко говоря, некрасиво. Потому что она страна-агрессор, она напала на Украину. Да, Владимир Путин утверждает, что целью войны явилось «спасение русских на Донбассе», но сейчас все это обросло такими чудовищными фейками – с обеих сторон, что просто никто не сможет отличить правду от лжи. А потому я заявляю: истину надо искать в середине. Я внимательно слежу за разворотом событий, смотрю телеканал «Евроньюс» и вижу, что узел войны все круче и круче затягивается, к сожалению. Войны бывают разные, и эта война со стороны агрессора – абсолютно ничем не оправдана. Вот наша война – да! Она была оправдана на 100%, мы освобождали свои земли от агрессоров, у которых руки были по локоть в крови со времен Ходжалинской трагедии. Мы освобождали свою землю от вандалов, мы освобождали сердце Азербайджана – Шушу. Это была священная война. Но то, что делает Россия в Украине – ничем не оправдаешь. Несмотря на то, что Россия постоянно оправдывается, что «она предупреждала, просила, объясняла», а потом взяла и напала – ее действия не воспримет ни один человеческий разум. Можно было добиться решения вопроса путем переговоров, все утрясти мирным путем. Но Россия на этот разумный шаг не пошла. Меня часто спрашивают: «Какое у Вас мнение об этой войне?» Но у психически здорового человека только одно мнение – отрицание. Где бы ни шла война – далеко от наших границ или же близко, это все отражается на всем. Любая война – это, прежде всего, огромные людские потери, это разрушения, это грандиозный сдвиг человеческого сознания, когда начинается сумбурная переоценка ценностей, и все, что ранее было свято, попадает под гриф «позорно». А значит – запрещено.

— В России смотрят на артистов, покидающих страну, как на «предателей», а за границей расторгают контракты с российскими артистами, отказавшимися высказать протест против т.н «военной спецоперации». То есть, как вы понимаете, сегодня срабатывает теория крайностей.

— Крайности – это Вы точно сказали. Современные российские художники, писатели, артисты сегодня в США и в Европе оказались в опале, но иногда дело доходит до самого настоящего бессмысленного бреда: начался период жестокого гнобления русской классики, когда в опале оказались Толстой, Достоевский, Чехов, Булгаков, Чайковский! Это на самом деле театр абсурда. Как такое понять? Никак! Как можно оправдать тех, кто гнобит людей, говорящих на русском языке? Любой здравомыслящий человек понимает, что язык – это носитель культуры. Не так давно я написал на своей странице в «Фейсбуке», что русский язык – это не Путин. Русский язык – это Толстой и Достоевский, это Пушкин и Лермонтов. И потом, не стоит забывать, что культура – космополитическое понятие. Гении – где бы они ни родились – это достояние всего мира, их творчество не знает границ, их светоч распространяется на все человечество – независимо от ареала обитания и мест проживания. Давайте возьмем огромный пласт российской культуры за последние 200 лет: художников, писателей, композиторов, а также кинорежиссеров последних 70-ти лет. Ведь нельзя взять и отказаться от этого пласта с криками «Нам этого не нужно!» Как не нужно? Еще как нужно! Это не просто русские, это — достояние всего цивилизованного мира. Вообще, много глупых жестов и поступков наблюдаем мы и со стороны США, и со стороны стран ЕС.

— Но согласитесь, что и Россия сейчас не приемлет принципов космополитизма. Они хотят сейчас именно русифицировать всех своих артистов, режиссеров и писателей. Очень много показательных примеров, когда деятель культуры или искусства высказывал свои протесты против войны, развязанной Россией, он автоматически попадал в «черный список врагов народа»: его объявляют предателем, лишают званий и дают команду «Ату его, ату!». И всё. Клочья летят!

— Понимаете, не бывает одностороннего уродства, оно обязательно бывает двухсторонним. И сегодня мы наблюдаем «клинику» у обеих сторон. Путин возвращается к временам жесткой цензуры, которая давно уже была отменена по всем странам бывшего СССР, в том числе и у нас – благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву. Сейчас в России забрезжил призрак 1937 года: не болтай, не пиши, не смотри, не пой, не думай. Я все-таки верю, что это – явление временное, оно должно закончиться как дурной сон, рано или поздно все должны проснуться. Нельзя объяснять маразм необходимостью, ибо какая необходимость заключается в притеснении своих же граждан, своей же интеллигенции? Если человек свободен – а Россия позиционирует себя как свободная страна – пусть живет, где ему нравится, пусть едет в Израиль, Канаду, Австралию, пусть приезжает в Баку, в конце концов! Это священное право человека. Но начинать травлю… Это не вмещается ни в какие логические рамки. Я – писатель, не политик, но я высказываю свое мнение, как свободный человек, имеющий собственную позицию.

— Сейчас по всему миру в качестве протеста отказываются от празднования Дня Победы 9 мая.

— Если честно, я не вижу логической связи меду событиями, происходящими сегодня и победой над немецким фашизмом. Кроме того, участников Великой отечественной войны осталось совсем мало, буквально горсточка. Им всем крепко за 90 и им будет очень обидно.

– Давайте вернемся в славный для Азербайджана 2020-й год. Как Вы считаете, 44-дневная война изменила наше общество?

— Конечно, однозначно изменила. Изменила, прежде всего, психику народа, так как мы долгие годы находились в угнетенном состоянии. Я по себе сужу. 28 лет мы жили без светоча азербайджанской культуры – Шуши, мы были ущемленные, жили с опущенной головой. И когда началась 44-дневная война, мы поняли, что момент истины настал: или сейчас, или никогда. Гибель генерала Полада Гашимова стала для меня откровением, я обратился к президенту с прошением отправить меня на фронт. Да, я готов был отправиться на войну – несмотря на возраст. И это были не просто слова. Я сказал это, потому что знал, что готов умереть за родную землю, и за моей спиной стоят десятки тысяч моих ровесников, готовых сражаться и умереть за родину, ибо смерть за родину – самая священная и почетная для каждого мужчины, для каждого гражданина Азербайджана. Наша победа потрясла весь мир! 28 лет страна готовилась, армия укреплялась, а вместе с ней и идеология нашего народа. Я до сих пор слышу разговоры типа «надо было ждать 28 лет, чтобы за 44 дня освободить свои земли»? Да! Надо было! И глава государства поступил мудро, выждал момент – и ударил по агрессору.

— Наша война доказала факт смерти дипломатии. Переговоры ни к чему не вели, Минская группа оказалась бессмысленной и бесполезной. Обратите внимание, что все чаще конфликты решаются именно посредством войн, потому что переговоры заходят в тупик. А справедливость должна восторжествовать – так или иначе.

— Да, в нашей ситуации никакая дипломатия не помогала, а все эти группы просто оттягивали время. И потом шаг президента был совершенно точным, решение – окончательным и своевременным. И в результате мы вернули свои земли и доказали, что все эти годы наша земля страдала от оккупации кровавого агрессора. До сих пор представители разных стран, приезжающие в освобожденные районы, поражаются масштабности вандализма, учиненного армянами на землях Азербайджана. Они видят развалины Физули, разрушенную жемчужину Азербайджана – Шушу… а вместе с этими картинами приходит понимание, что 28 лет им армяне нагло лгали о том, что они – «жертвы», а мы – «захватчики и оккупанты».

— Вы уже были в Шуше? Каковы Ваши ощущения от поездки?

— Первое, что я почувствовал – невероятную, дикую радость – несмотря на то, что перед моими глазами были яркие последствия войны. Это была радость человека, вернувшегося домой, хоть я родом не из Карабаха. С нами в поездке была женщина, которая нашла остатки родного дома.

«Это место, где я впервые увидела свет», – сказала она, и слезы текли по ее щекам. Это были слезы и счастья, и отчаяния, и надежды. Надежда. Это именно то чувство, которое охватило меня. Надежда на то, что наш мир изменился в лучшую сторону, что все вернулось на круги исторической справедливости. Шуша восстанет как прекрасный Феникс из пепла, Карабах снова наш, а значит – процветать ему веки-вечные.

— Шла война и сердца горели. Наверняка это героическое для страны время побудило Вас написать новое произведение – о войне, о победе, о героях, ушедших в вечность, но не бросивших знамя.

— Я склоняю голову перед всеми шехидами, скорблю вместе с их родителями. Вечная им память. Но гибель генерала Полада Гашимова стала для меня каким-то страшным, но светлым – как я уже отметил – откровением, и я написал большое произведение, которое посвятил его памяти. Роман дописан, и я хочу его издать. Но вдруг неожиданно российское издательство начинает «тянуть резину», хотя мы долгие годы сотрудничаем, и они выпустили больше сорока моих проектов, и всегда – очень оперативно и слаженно. А тут вдруг застопорились – ни в какую. Я понимаю причину: во главе всех 90% издательских органов в России стоят армяне, и я понял, что именно они не горят желанием, специально тормозят выпуск моей книги. Тогда я засел за сценарий, так как фильм в наши дни более востребован, нежели книга.

— Мы пока не читали Вашу книгу и не видели сценария. Расскажите нам хотя бы один самый яркий эпизод, чтобы мы смогли проникнуться атмосферой произведения.

— Генерал Гашимов тяжело ранен, вокруг него стоят солдаты и офицеры, и он говорит такие слова: «Когда я умру, не хороните меня в Баку. Похороните здесь, на том же самом месте, где меня не станет». Произнося эту фразу, Гашимов вложил в нее иной смысл, а именно «Ни шагу назад», ибо он понимал: его солдаты никогда не сложат оружия, зная, что за ними – могила их генерала, его светлый подвиг, гордая память о нем.

— Вы общались с семьей покойного генерала?

— Нет, не общался, так как общение с семьей – это обязательства, конкретные сроки и так далее. Я узнавал сведения о Поладе Гашимове из разных источников, в том числе моменты его детства, потому что все начинается с детства – это очень тонко действует и на читателя, и на зрителя, ведь открывается истина, почему из обычного глазастого мальчика вырос настоящий герой, воспитанный в любви к своей родине и людям своей страны. Все это было неслучайно!

— Вы правы. Если бы каждый азербайджанский чиновник относился бы к гражданам с такой же любовью и пониманием, как генерал Полад Гашимов относился к своим солдатам, наша страна по праву считалась бы самой счастливой в мире. Скажите, вы сейчас внедряете этот сценарий в жизнь?

— К сожалению, пока что нет. Сейчас мы вместе с Кямраном Шахмарданом пробиваем еще один проект полнометражного фильма по моей книге «Дом». Очень надеюсь, что получится, потому что проект этот тесно сопряжен с темой тотальной разобщенности людей, переставших слышать и слушать друг друга. Сегодня эта тема особенно важна, потому что всем нам просто необходимо учиться искусству понимания и милосердия заново.

Беседовала Яна Мадатова