В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по российской армии. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач», — говорится в сводке ОК «Юг».
Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:
пункт управления войсками;
3 склада с боеприпасами;
1 склад с горюче-смазочными материалами;
несколько мест скоплений живой силы и техники.
Потери противника в результате артудара уточняются.
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