В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по российской армии. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач», — говорится в сводке ОК «Юг».

Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:

пункт управления войсками;

3 склада с боеприпасами;

1 склад с горюче-смазочными материалами;

несколько мест скоплений живой силы и техники.

Потери противника в результате артудара уточняются.