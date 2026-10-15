Мир становится всё более мрачным и тревожным — особенно если смотреть на него из Европы. Договорённость президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива стала одним из наиболее наглядных напоминаний о том, что европейскому континенту необходимо укреплять свою геополитическую самостоятельность. Но почему в таком случае акции европейских оборонных компаний не пользуются спросом у инвесторов?

Как пишет Financial Times (FT), за последние шесть месяцев акции BAE Systems, Thales, Dassault Aviation и Leonardo подешевели на 15–20%, а котировки немецкого концерна Rheinmetall обвалились более чем на треть. Согласно анализу Bernstein, если рассматривать эти компании как единую группу, премия в их оценке относительно общеевропейского индекса Stoxx 600 сократилась всего до 12% по мультипликатору прогнозируемой операционной прибыли.

Такая оценка выглядит удивительно низкой. Согласно прогнозам, собранным Visible Alpha, в период с 2025 по 2030 год прибыль этих компаний будет увеличиваться в среднем на 17% ежегодно — значительно быстрее, чем у европейского корпоративного сектора в целом.

Однако инвесторы, однажды понёсшие убытки, как правило, становятся гораздо осторожнее. Те, кто поддался ажиотажу вокруг Rheinmetall, до сих пор ощущают последствия. С момента российского вторжения в Украину в 2022 году до октября прошлого года акции немецкого оборонного концерна подорожали более чем в 20 раз, однако впоследствии потеряли половину своей стоимости. В июне правительство Германии отменило программу военного кораблестроения, победу в которой прочили Rheinmetall.

Этот эпизод продемонстрировал, что возможности быстрого наращивания оборонных расходов имеют вполне реальные ограничения.

Наиболее очевидное из них — финансовое. По прогнозам аналитиков, опрошенных Visible Alpha, выручка оборонных компаний до 2030 года будет увеличиваться более чем на 10% ежегодно. Однако рост стоимости заимствований серьёзно осложнил бюджетную ситуацию в Великобритании и Франции. Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц, добившийся увеличения расходов на оборону и инфраструктуру, столкнулся с резким падением собственной популярности.

Другое существенное препятствие — необходимость модернизации неповоротливой европейской системы оборонных закупок, которая годами функционировала в условиях недостаточного внимания и финансирования.

Правительства, привыкшие уделять оборонной инфраструктуре минимум времени и ресурсов, теперь сталкиваются с серьёзными трудностями при согласовании проектов и переходе к их практической реализации.

Ситуацию дополнительно осложняет стремительная трансформация самого характера современной войны.

Проект Meridian Министерства обороны США, предусматривающий 120-дневный пересмотр подходов к военным технологиям с участием основателя Anduril Палмера Лаки и главы SpaceX Илона Маска, показывает, насколько быстро существующие средства ведения войны рискуют устареть.

Перенаправление бюджетных средств, например из сферы образования на закупку танков, становится рискованным решением, если будущее вооружённых конфликтов принадлежит беспилотным системам и программному обеспечению.

Отчасти именно этим объясняется, почему за последний год компании, реализующие долгосрочные проекты, такие как BAE Systems, продемонстрировали более высокую динамику акций по сравнению с конкурентами.

Но даже когда правительства выделяют значительные средства, оборонным подрядчикам требуется время, чтобы восстановить производственные цепочки поставок, утратившие прежнюю эффективность после продолжительного периода недостаточной загрузки.

Стратег инвестиционной компании Panmure Liberum Йоахим Клемент ссылается на исследование Института экономических и эконометрических исследований (Economics and Econometrics Research Institute), согласно которому для стран Северной Европы, юго-западного Средиземноморья и Балтии основными препятствиями на пути увеличения оборонных расходов остаются недостаточная развитость сети поставщиков и узкие места в системе государственных закупок.

Впрочем, необходимость иногда становится стимулом для большей оперативности и гибкости.

Опыт Украины демонстрирует, насколько быстро могут развиваться оборонные возможности, когда процесс принятия решений освобождён от избыточных бюрократических ограничений.

Страны Восточной Европы в целом уже сделали укрепление обороноспособности приоритетом государственной политики — в отличие от западной части континента, где подобного решительного подхода пока не наблюдается.

Ещё недавно динамика акций европейских оборонных компаний служила опережающим индикатором амбициозных намерений Европы в сфере безопасности.

Теперь же она превратилась в тревожное свидетельство неспособности европейских государств воплотить собственные стратегические планы в жизнь.